Lindqvist y Gonzalo Pérez Arce, bajas en el Abanca Ademar para la Supercopa Ibérica

El Abanca Ademar disputará la Supercopa Ibérica con dos bajas, sueco Oscar Lindqvist y el extremo Gonzalo Pérez Arce. Los dos jugadores, que tampoco pudieron ser de la partida el pasado sábado en el amistoso de La Bañeza frente al Cangas, tampoco viajarán a la localidad portuguesa de Matosinhos para afrontar un torneo que el sábado los medirá en las semifinales al subcampeón luso, el Sporting.

Lindqvist sufre una rotura en el dedo pulgar de la mano derecha y tendrá que pasar por el quirófano, lo que supondría que su ausencia se prolongue por un espacio que superará el mes lo que le haría perderse la primera parte de la competición liguera y también de la Liga Europa en la fase de grupos. Por lo que respecta a Gonzalo Pérez Arce, que esta temporada regresaba al Ademar, su lesión en el primer compromiso de pretemporada le apartará de las primeras entregas de la Liga.

Aún así los de Dani Gordo buscarán firmar una destacada actuación en la semifinal de la Supercopa Ibérica contra el Sporting el sábado a las 17.30 horas (Teledeporte). En la otra jugarán el FC Barcelona y el FC Porto a las 14.30 horas. El partido por el bronce será el domingo a las 14.30 y por el oro a las 17.30. Siempre en horario español.

El lateral sueco tendrá que pasar por el quirófano y Gonzalo tampoco jugará los primeros partidos de la Liga