Héctor González acierta al bronce

El ponferradino Héctor González Manuel se erigió en uno de los puntales de España en el World Archery Youth Championships 2025 celebrado en Canadá que reunió a las jóvenes promesas internacionales del tiro con arco.

Héctor, de Arco Club Valladolid empezaba esta aventura mundialista con el round clasificatorio, en el que firmó una tablilla con 681 puntos que le colocaban en el puesto 25. Merced a los puntos de Héctor y los de sus compañeros Álvaro Pardo (697) y Álvaro de los Santos (686), el equipo español se colocaba en la segunda posición provisional del ranking. Un excelente puesto que les daba acceso directo a cuartos de final.

Es en la competición por equipos donde los españoles brillaron, puesto que en la primera eliminatoria contra Italia pudieron sacarse la espina de la derrota ante ellos en la Copa de Europa, superándoles con una ajustada puntuación de 230 a 229, lo que les daba el pase a la final four en la lucha por las medallas.

En la primera eliminatoria contra el duro equipo alemán, y tras una primera entrada en la que los germanos se adelantaron por 5 puntos, el equipo español pese a ir remontando no logró superarles. Ya solo quedaba darlo todo en la eliminatoria por el bronce, en la que el rival sería Corea. Los dos Álvaro y Héctor comenzaron de nuevo por debajo en el marcador, pero en esta ocasión fueron capaces de darle la vuelta al resultado, imponiéndose por 226 a 222 y logrando subir al tercer cajón del podio con la medalla de bronce. En el plano individual el berciano se enfrentaba en 1/24 de final al arquero portugués David Hryhoryev, al que se impuso con una puntuación de 142 a 126. Ya en 1/16 y tras una igualada eliminatoria ante Shamai Yamrom cedía para acabar en el puesto 17.