El VARDiario de León: «Es el momento de fichar a jugadores que suban el nivel de la Cultural»

«La Cultural debe saber que necesita y tiene que fichar jugadores de nivel para competir en Segunda División, ya que la plantilla actual tiene falta de experiencia y calidad en posiciones clave, y para evitar que el proyecto sea un «espejismo» que se apague pronto, como sucedió en el último ascenso a la categoría de plata del fútbol español en la temporada 2016-2017, que duro un año, justo hasta el verano de 2018, es lo que no quiere una afición entregada a su equipo de fútbol. Es el momento de fichar a cinco futbolistas que suban el nivel de la plantilla». Así opinan Óscar Díez, Juan Simón, José Antonio Pérez y Raúl Castro, moderados por Ángel Fraguas en la tertulia 'El VARDiario de León' de todos los lunes a las 11.00 horas.

El club se enfrenta a un un límite salarial que le obliga a ser muy selectivo, pero se precisa fichar jugadores que mejoren lo que hay hasta el lunes 1 de septiembre, fecha en la que concluye el plazo de fichajes.