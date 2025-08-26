La Cultural negocia el fichaje del extremo Konrad de la Fuente

El extremo Konrad de la Fuente (Miami, 2001), por medio de su representante, está cerca de convertirse en jugador de la Cultural, un futbolista que hace varias campañas apuntaba a ser un hombre válido incluso para el primer equipo del FC Barcelona. Una de las figuras emergentes de la Masia, que hizo su estrenó con el primer equipo culé en una noche europea. Después de participar 7 minutos en la fase de grupos de la Champions ante el Dinamo de Kiev, una semana más tarde dispuso de otra oportunidad frente al Ferencvaros, pero con Ronald Koeman en el baquillo azulgrana no fue a más, salvo otro partido copero en casa del Cornellá. La falta de protagonismo en la primera plantilla culé llevó al internacional estadounidense a buscarse la vida por el viejo continente. Primeo fichó por el Olympique de Marsella hasta 2025 a cambio de 5 millones de euros.

En el cuadro marsellés, Konrad tampoco encontró la manera de consolidarse. 23 partidos (12 de ellos como titular) en los que dejó 3 asistencias y un solo gol. Las continuas lesiones impidieron a Konrad formar parte de la dinámica del grupo. Todo un infierno que se propagó en su paso por Grecia. Sin apenas rodaje, el estadounidense firmó por el Olympiacos en calidad de cedido para continuar su crecimiento. Pero los problemas físicos sufridos en El Pireo volvieron a frenar en seco la evolución deseada por las lesiones.

Dispuso de sólo 197 minutos repartidos en dos encuentros de Liga y otros tres de Copa. Una participación muy escasa que le llevó a tomar la decisión de irse al Eibar, pero su carrera deportiva continuó marcada por las lesiones.

Después, Konrad de la Fuente regresó al Marsella y posteriormente se enrolo en el FC Lausanne-Sport de la Superliga de Suiza.

Ahora, la Cultural está muy interesada en hacerse con los servicios de Konrad de la Fuente para reforzar los extremos.