Gadis promueve el deporte con 800 patrocinios y colaboraciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Casi un tercio de las más de 2.400 acciones de Responsabilidad Social Corporativa que Gadis desarrolla a lo largo del año están relacionadas con el deporte y los hábitos de vida saludables. Y es que se trata de una prioridad para la cadena de supermercados.

De este modo, la compañía también contribuye a la dinamización socioeconómica del territorio que propicia la celebración de estos eventos. Con esta visión, respalda citas deportivas en Castilla y León como el circuito Palencia Legua a Legua, el Día del deporte en la calle de Ávila, la Ruta circular desde Villablino hasta Carrasconte o el apoyo a Xamascada, que organiza el Club Deportivo Leitariegos, entre otras, con el objetivo de promover el ocio activo.

Una de las competiciones de referencia que cuenta con el apoyo de Gadis es Pantín Classic Galicia Pro, una emblemática cita que atrae a numerosos surfistas nacionales e internacionales a la playa de Pantín, en la comarca de Ferrol (A Coruña) y que se desarrolla hasta el próximo 31 de agosto.

Para todos los públicos

Gadis apoya más de 40 campus de fútbol y baloncesto para inculcar la práctica de ejercicio físico desde la infancia y los valores del deporte. Estos objetivos también llevan a la cadena de supermercados a colaborar con competiciones dirigidas a públicos de todas las edades y de diferentes modalidades, como equitación, gimnasia rítmica, ciclismo, atletismo, bádminton, waterpolo o taekwondo, entre otros.

Uno de los deportes acuáticos con mayor número de adeptos en la comunidad gallega es la vela. De ahí la presencia de la compañía en citas relevantes, como la Regata Gadis, que organiza el Club Náutico de Ribeira y que pone el acento en los nuevos talentos, o la Regata Rías Baixas, en colaboración con el Club Náutico de Vigo.

El deporte como herramienta de integración social

El deporte también es una herramienta para fomentar la inclusión de diferentes colectivos. Con esta premisa, la compañía eligió el deporte como tema principal de la quinta edición del Foro Gadis con las ONG, un evento que se celebra anualmente como altavoz para las asociaciones y entidades sociales de Galicia y Castilla y León. Además, es patrocinador oficial del Equipo Paralímpico Español desde 2007 a través del Plan ADOP. Un respaldo que se enmarca en el objetivo de visibilizar los valores que representan sus deportistas: motivación, afán de superación y trabajo en equipo.