Alfredo Relaño, periodista deportivo: «El gol es la esencia del fútbol, lo que te hace llegar al objetivo: la victoria"

Hablar de deporte es hacerlo también de aquellos que han sido y son notarios de las gestas, de los triunfos y también derrotas de los deportistas. Una faceta que Alfredo Relaño, periodista, ha ejercido durante décadas. Lleva en la sangre esa pasión que lo ha convertido en todo un referente. Este miércoles los leoneses podrán disfrutar de su sabiduría en el Nuevo Recreo Industrial donde a las 20.00 horas presentará su libro, la última joya de su extensa biblioteca, ‘Una breve historia del fútbol de 10 goles’ en la que explica precisamente una de sus pasiones, el fútbol, en una decena de instantáneas que han superado el filtro de los años.

—Habrá visto tantos y tantos goles en su vida, pero, ¿con cuál se queda por su significado o importancia?

—Me llama mucho la atención es uno de los que marcó Puskas en el Inglaterra-Hungría del año 1953: Fue la primera vez que Inglaterra perdía en su campo con un equipo de fuera de Gran Bretaña. Al día siguiente el Times titulaba ‘El partido del siglo’. Fue como la toma de la Bastilla. Hacía ver que el fútbol era de todos. Ya los ingleses no tenían la patente a pesar de que ellos fueron los que lo inventaron. Se había universalizado.

—En el fútbol existen jugadas espectaculares, regatos... pero parece que todo se centra en el gol.

—Es un momento de exaltación y felicidad enorme. De felicidad o disgusto dependiendo si te favorece o te perjudica. Y sobre todo cuando se produce en el último minuto. No hay muchos goles en el fútbol aunque pueda parecer así.

En cada gol se sublima toda la expectativa que hay en el juego y además eso hacer del fútbol un juego de instantes. Puedes estar veinte minutos machacándote y jugando bien y hay un momento fugaz que aprovechar para marcar el gol o para evitarlo. Es cuando se decide el partido, más que en el trabajo colectivo de todo el encuentro. El trabajo sirve para poder tirar el dado varias veces, pero que salga el seis depende del acierto último, de ese trance que es decisivo. No hay cosa más bonita que ver por la noche el resumen del partido que son solo los goles. Además, el fútbol es muy variado. No hay un gol igual que otro.

—¿Ha cambiado mucho esa visión de los goles y los goleadores con el paso de los años?

—No eso no. Toda la vida ha habido especialistas y los especialistas tienen importancia. A lo mejor ha habido goleadores que no son muy buenos jugadores, pero tienen esa capacidad de meterla dentro. En esto el fútbol sigue siendo muy dependiente del que tiene esa habilidad final. Y es que el gol es un buen escaso que hay que aprovecharlo y por eso es muy celebrado y recordado.

—De todos los goleadores o con esa vitola que ha habido en la historia del fútbol. Y muy buenos, ¿con cuál se queda?

—El que más he considerado un goleador puro es a Torpedo Müller. Era un jugador alemán que jugó en los años 80. Digamos era un poco contrahecho, culo muy bajo, cuello muy largo y unas piernas muy anchas. No parecía muy bien dotado para jugar al fútbol, pero, sin embargo, tenía una capacidad para marcar enorme. Era en esencia un puro goleador sin ninguna habilidad añadida. Pero anotada y era decisivo. A veces no tienes que ser un superclase para dotar de valor a lo que haces. Y Müller era de aquellos que tenían un don especial para ver puerta.

—Hablando ahora de León la ciudad que visita este miércoles. Y de la Cultural. ¿Qué cree que supone que juegue en el fútbol profesional?

—Entre otros aspectos, que le da presencia a la ciudad. Visibilidad. Sale en las clasificaciones. El fútbol, que nadie lo dude, tiene una repercusión extraordinaria. Es muy importante para una ciudad tener un equipo en el fútbol profesional, si no es en Primera en Segunda. Para los leoneses debe ser una alegría y un aliciente. La Cultural llegó a jugar en Primera y sé qué ha pasado malos tiempos. Hay un libro precioso sobre la Cultural en una colección de libros pequeñitos y uno que escribió una leonesa, Patricia Cazón, que era una biografía como seguidora de la Cultural. Narra su biografía como aficionada de la Cultural. Merece la pena leerlo para descubrir como se vive esa pasión que se convierte en parte de uno mismo por un equipo.

—¿Goza el fútbol de buena salud en nuestros días?

—Considero incluso que muy buena. Está cambiando como lo hace el mundo. La distancia que hay entre el Real Madrid y el Barcelona con los demás salvo el Atlético de Madrid, es grandísima. Aunque cada equipo tiene su valor y sus objetivos por los que lucha, a veces mejor y otras peor. Respecto al juego ahora considero que se hace de una mejor forma sin desmerecer al fútbol de años atrás con sus grades jugadores. Pero se ha mejorado en materiales, en la preparación de los protagonistas que son los jugadores.

Lo único que me preocupa son los toqueteos con el reglamento. Me tiene envenenado. El reglamento que quedó perfecto en el año 25 del siglo pasado se ha ido tocando en este siglo y me parece que para peor. Se está creando una confusión que ya nadie está seguro de lo que es mano o no...

Creo que hay gente que quiere inventar cosas que ya están inventadas. Dejar su impronta su sello. Escomo si alguien quisiera inventar la paella y ya lo está desde hace mucho tiempo. Están haciendo estupideces. Al aficionado lo confunden. Al árbitro le complican la vida porque los aficionados a veces no entienden sus decisiones. Si algo funciona para qué tocarlo y ahora parece que muchos desean hacerlo.