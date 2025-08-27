La Liga de Campeones define el calendario de Real Madrid, Barça, Atlético, Athletic y Villarreal

Publicado por A. Gómez Madrid Creado: Actualizado:

La Liga de Campeones 2025-2026 sorteará este jueves su fase de liga en el Foro Grimaldi de Mónaco (18.00 horas), donde sus 36 participantes, entre ellos cinco españoles, conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final. Será la 71ª edición de la competición, que culminará con la final en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo y la segunda con el formato renovado por la Uefa para hacerla más atractiva.

En el primer año de cambio llegaron a la final el cuarto de esta fase regular, el Inter de Milán, y el Paris Saint-Germain (PSG), que al haber quedado decimoquinto tuvo que jugar el ‘play-off’ para entrar en octavos, aunque luego fue el claro campeón. Las ligas inglesa y española serán las más representadas por encabezar el ránking de coeficientes de la Uefa: Inglaterra, con seis clubes clasificados —Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle-, y España, con cinco —Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal-. El Athletic vuelve a la competición después de diez años, como cuarto de la Liga española, y el Villarreal, que jugó su último partido en esta en 2022 con el Liverpool, lo hace gracias a su quinto puesto en la última campaña.

Italia y Alemania tendrán 4 equipos cada una: Nápoles, Inter, Atalanta y Juventus, el primero; Bayern Múnich, Leverkusen, Eintracht y Dortmund, el segundo. Y Francia 3: PSG, Marsella y Mónaco. Diecisiete de los clasificados ya disputaron la fase liga la temporada pasada, incluidos 7 de los 8 cuartofinalistas. Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, además de Inter y PSG que jugaron la final en Múnich, con goleada del equipo de Luis Enrique Martínez (5-0). Se queda fuera el Aston Villa de Unai Emery, que fue eliminado por el PSG y que jugará la Liga Europa.

SOFTWARE Y BOLAS EN EL SORTEO

El sorteo seguirá el mismo sistema empleado por primera vez hace un año, con la mezcla de la extracción manual de las bolas de cada club y la aplicación de un programa, creado por la firma AE Live y revisado por el auditor externo Ernst & Young, que seleccionará aleatoriamente los ocho rivales. Los equipos se distribuirán en cuatro bombos para el sorteo, con PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barça en el primero, y cada club se enfrentará a dos de cada uno de los otros cuatro bombos del sorteo. Los condicionantes del sorteo evitarán enfrentamientos entre clubes de la misma nacionalidad y que un equipo tenga más de dos rivales de otro país. La Uefa publicará el calendario definitivo de los 144 partidos como muy tarde el 30 de agosto.