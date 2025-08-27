Marta García, en la selección de 56 atletas españoles para el Mundial

Marta García ejercerá como uno de los referentes de España en el Mundial de Tokio. La campeona y plusmarquista nacional se ha ganado por méritos su presencia en septiembre en la cita en la que la selección estará representada por 56 atletas.

La Federación daba este miércoles a conocer la preselección que salvo sorpresa será la misma definitiva con la que España tratará de lograr un buen resultado.

Y en esa nómina de candidatas a brillar aparece Marta García que hace unas fechas pulverizaba el récord nacional de los 5.000 metros rebajándolo en casi 11 segundos. Una circunstancia que apunta a una buena puesta en escena en la capital japonesa.