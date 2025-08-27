Alfredo Relaño describe los 10 goles que explican la esencia del fútbol

Alfredo Relaño es fútbol. El mejor notario posible de un deporte que ha reflejado en su fina escritura y también en su voz durante tantos años. Lleva el deporte en la sangre y su pasión por el balompié. Por eso cada una de sus palabras cuentan con la certeza del que sabe lo que dice y está perfectamente documentado.

Así lo dejó patente en León con su presencia para presentar su nueva joya editorial, el libro 'Una breve historia del fútbol de 10 goles'. Lo hizo en el Nuevo Recreo Industrial ante un destacado y numeroso aforo de personas ávidas en conocer esa visión tan extensa y profunda, también cercana a todo el mundo, del deporte rey.

Hablando de los diez goles que para él resumen por su importancia, valor u otros condicionantes la historia del fútbol. Lo que representa este deporte.

Sus palabras llegaron a todo el público que incluso pudo preguntar a todo un referente del periodismo deportivo. Esta vez tan cerca como son unos metros.

Tampoco faltó la firma de autógrafos para completar una jornada completa y muy productiva para los que admiran la labor de Relaño y para otros que desde ayer miércoles son también seguidores del fútbol convertido en palabra. La de un maestro como Alfredo Relaño.