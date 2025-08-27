La Power Race se convierte en épica

El formato Power Race, con sus presencias en León, Astorga y La Robla, ha convertido en los últimos años a la provincia de León en un referente dentro del BTT. Hasta el punto de albergar campeonatos de España. A este sello se suma este año los Barrio de Nuestra Señora en el municipio de Santa Colomba de Curueño. Y con una versión que se va a las dos jornadas.

Avalada por la Federación Española de Ciclismo e incluida en el calendario nacional, la puesta en escena de la MM Power Race Epic cuenta con todos los atractivos e ingredientes para situarla en su estreno en un peldaño de privilegio. Será los días 13 y 14 de septiembre de la mano de Maragatos Bike y con nada menos que 250 protagonistas entre los que no faltarán (aún están las inscripciones abiertas) ciclistas de primera fila internacional como el Triki Beltrán (capaz de lucir sobre asfalto o en el monte), de todo un campeón de España como el gallego Bradan Márquez, otro grande de la BTT como el campeón de España, Europa y mundial Juan Pedro Trujillo que acudirá a la prueba leonesa con su equipo, Miguel Muñoz, segundo en el último Campeonato de España que tuvo como escenario la Power Race León, Raúl Castrillo (campeón de la Copa de España), el leonés Javier Puente, Víctor Fernández, Jorge Esteve, también con un palmarés que incluye el campeonato de España de ultramaratón.

Tampoco faltarán corredoras de un nivel elevado en la categoría femenina, entre ellas la onubense María Isabel Felipe Dávila que se imponía en el último Nacional celebrado en León y que también cuenta en su palmarés con el título continental. Y otra número uno como Carmen Martín Baena. La leonesa María Fernández tratará de ponérselo difícil a ambas.

La MMR Power Race Epic tendrá como salida y meta en las dos etapas la localidad de Barrio de Nuestra Señora. La primera con un rutómetro de 82 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.800 metros. Y paso por las localidades de Barrillos, Pedrún, Robledo de Fenar, Orzonaga, Laredo de Fenar, Pardavé, Pardesivil y Santa Colomba de Curueño. La segunda etapa sumará 54 kilómetros a las piernas de los participantes con un desnivel acumulado de 1.200 metros y paso por Lugán, Sopeña de Curueño, Perdesevil y Ambasaguas, además de la propia Barrios de Nuestra Señora. El recorrido será por monte, caminos antiguos y senderos con la opción para los participantes de poder dormir en tiendas de campaña habilitadas en Barrio de Nuestra Señora.

Una cita de alto nivel para una MMR Power Race que en 2026 tendrá también vitola de Nacional con sede aún por definir.