La Cultural se aferra al 'Molinazo'

La Cultural va a competir. Y mucho en El Molinón. Así lo afirma su técnico, Raúl Llona. El duelo astur-leonés que viven este viernes a partir de las 21.30 horas, el Sporting de Gijón y la Cultural se afronta con tendencias contrapuestas en este arranque de temporada, con los locales invictos en las dos jornadas disputadas, mientras que el recién ascendido equipo leonés aún no sabe lo que es puntuar. Al amplio desplazamiento de leoneses que se esperan en Gijón, también hay que destacar a los seguidores sportinguistas que han respondido durante el verano con más de 23.000 abonados en la campaña de socios.

El conjunto de Raúl Llona, que recupera al centrocampista Selu Diallo tras sanción por la expulsión en El Plantío, mejoró sustancialmente en su segundo compromiso ante la UD Almería, aunque no fue suficiente para arañar, al menos, un punto en una semana en la que ha sumado un nuevo efectivo, el lateral Roger Hinojo, cedido por el Espanyol y que ya entrará en convocatoria e incluso tiene sus opciones para disputar sus primeros minutos. Pero no es el caso del lateral derecho Iván Calero, que se espera que resuelva su lío económico con el Real Zaragoza para presentarse como jugador culturalista.

La duda es el estado del central Matía Blazic, que tuvo que retirarse en el último encuentro por una leve contractura, mientras que otro jugador de la posición, Eneko Satrústegui, es poco probable que pueda estar en disposición tras sus molestias en la rodilla. El extremo Rafa Tresaco también ha atravesado algún problema físico que condicionan su presencia. Llona tendrá que decidir si opta por mantener el esquema de tres centrales que utilizó ante el Almería o volver a la defensa con cuatro jugadores en su esquema más clásico, aunque le dejara más desguarnecido en su visita a Burgos en el estreno del campeonato de Liga.

Asier Garitano tiene la única baja de Jesús Bernal en su convocatoria. Una citación a la que vuelve Kevin Vázquez, ausente en Ceuta por unas molestias, y en la que se estrena Mamadou Loum, último fichaje rojiblanco. La única duda durante la semana la protagonizó Gaspar Campos, aunque podría jugar en el equipo titular ante la Cultural, debido a que ya entrenó al mismo ritmo que sus compañeros.