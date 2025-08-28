Llona: "El Sporting sin generar mucho va a hacer daño»

Raúl Llona está convencido de que la pasada derrota frente a la UD Almería «indicó el camino a seguir y una base sobre la que trabajar», especialmente de cara al encuentro frente al Real Sporting de Gijón. Con respecto al esquema de juego que presentará en El Molinón, el técnico culturalista resta importancia a presentar tres centrales o una defensa de cuatro, ya que considera que ambos estilos le dieron buen resultado ante los almerienses «porque lo tanscendente no es el dibujo, sino los mecanismos e intentar que no puedan correr a la espalda».

En todo caso si reconoce la fortaleza del rival con jugadores «ariba determinantes y que no necesitan generar demasiado para hacer daño», por lo que aboga por ser un equipo «compacto y sobre todo entrar bien en el partido, algo que puede ser fundamental para tener la tranquilidad necesaria e ir creciendo», manifiesta.

De cara a la convocatoria Llona desvela que Eneko Satrústegui sigue siendo duda después de la lesión sufrida la pasada semana en la rodilla y que le impidió estar ante la UD Almería, ni tan siquiera en el banquillo, al que se une Rafa Tresaco que ha sufrido, aclara, «un percance y será duda por un tema muscular».

El que si estará disponible es Matía Brazic, así como Roger Hinojo, sin que el entrenador culturalista quisiera referirse a la llegada del lateral del Real Zaragoza, Iván Calero, cuyo fichaje se demora por discrepancias económicas. Dice que la portería y la delantera están cerradas.