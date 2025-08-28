Ofrenta a la Virgen de la Encina

Como manda la tradición justo antes de arrancar la temporada 2025-2026, la Sociedad Deportiva Ponferradina cumplió con la tradición y realizó la ofrenda floral a la Virgen de la Encina, para encomendarse a la patrona del Bierzo antes de que comience a rodar el balón en el Grupo I de la Primera Federación en el que milita el conjunto ponferradino. Será este domingo frente al Real Avilés en el estadio Suárez Puerta, a partir de las 21.30 horas. El objetivo volverá a ser el ascenso a Segunda División. Para lograrlo, el plantel deportivista pidió ayuda a la Virgen de la Encina.

El presidente, José Fernández Nieto, junto a futbolistas, cuerpo técnico y empleados, visitó la basílica y el convento de clausura de la calle del Reloj, en el que las monjas le prometieron velar por su Deportiva del alma.