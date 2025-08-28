Pesca de bronce para Aitor Fernández y Rubén Santos Becerro

Rubén Santos Becerro y Aitor Fernández sumaron en Andorra un nuevo éxito internacional. Los dos pescadores leoneses subían al tercer peldaño del podio en el II Master Internacional Andorra Fishing en el que tomaron parte competidores de España, Portugal y Francia. Lo hicieron tras completar una competición notable que con 86,9 puntos les reportaba el trofeo de bronce solo superados por los abulenses Sergio y Alberto Heredero (79,1) y los franceses Stephane Gallet y Fabien Domenge (82).

Rubén y Aitor tuvieron que emplearse a fondeo en lago y río para acabar en la zona noble. En el primero de los casos aguantando el tirón de los franceses, más habituados a ese escenario, mientras que en el caso de los ríos demostrando su sobresaliente capacidad competitiva para junto a los Heredero marcar la pauta. Al final sus 171 capturas con la más grande de 41 centímetros (solo superada por la de De la Seca-Cabrera con 42) entre los lagos de Tristaina y el río Valira les permitieron estar siempre en la puja por la victoria en un Master de Andorra que se disputó en unas condiciones difíciles con mucho calor, viento y caudales bajos en el río que hacía que las truchas estuvieran muy esquivas. En el caso del lago se disputaron diez mangas de 40 minutos cada una con salvelinos y truchas comunes como piezas con las que poder contabilizar un buen resultado. La segunda y tercera jornadas fue el río el escenario competitivo. Con la mirada puesta en su tierra, León, y el sabor amargo que dejaba desde la distancia lo que estaba ocurriendo con los incendios, Rubén Santos y Aitor Fernández lograban dejar bien alto el pabellón leonés en un torneo que cumplimentaba su segunda entrega con una destacada nómina de grandes pescadores y en el que al final se contabilizaron 1.820 capturas. Y un trofeo de bronce para los dos representantes leoneses: Rubén Santos Becerro y Aitor Fernández.