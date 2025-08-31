El Abanca Ademar pierde con la cabeza alta

Publicado por Miguel Ángel Tranca León Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar cerró su periplo en la Supercopa Ibérica con derrota frente el FC Porto (28-23) pero mejorando la imagen mostrada un día ates cuando los de Dani Gordo cedieron frente al Sporting de Portugal.

Los leoneses se apuntaron incluso el parcial de la segunda mitad donde lograron situarse a una distancia de tres goles en dos ocasiones, pero adolecieron otra vez de cierta inconsistencia a la hora de atacar la portería rival con lanzamientos exteriores poco precisos.

Como ante el Sporting de Portugal en las semifinales del sábado, en los primeros quince minutos el Abanca Ademar fue capaz de tutear a su rival con un parcial parejo (6-6), aprovechando la temprana expulsión de Vasco Costa. Pese a la diferencia de capacidad física entre ambos equipos en favor de los portugueses, el destacado arranque de Aitor Albizu le permitió estar en partido y mantener ciertas distancias con el FC Porto. Incluso con la opción de poder optar al partido.

Sin embargo, un parcial de 0-5, no sabiendo manejar bien las superioridades y la efectividad de Oliveira en el extremo abrieron el marcador para llegar 15-9 al descanso en favor de los portugueses.

La desventaja incluso se amplió hasta una máxima de 20-12 tras un tiempo muerto ademarista, con un Salina imparable en el pivote ya tras el paso por vestuarios. El FC Porto, con una defensa expeditiva pagaría su intensidad con dos rojas más, del islandés Gunnarson —con lo que se quedaba sin laterales izquierdos— y, posteriormente, de una de sus torres en el centro de la defensa, Petit.

Esta circunstancia la iba a aprovechar el Abanca Ademar para ir reduciendo la desventaja, también con el acierto de Saeid Barkhordari en portería hasta colocarse a tan solo tres goles, 23-20 a falta de trece minutos, pero ahí le faltó el acierto necesario para batir a un acertado Abrahasson que mantuvo a su equipo, que volvió a estirar ya la renta, pese a perder a otra de sus referencias por lesión, el sueco, Persson, pero sin que peligrara su victoria final por 28-23, dejando a los de Dani Gordo sin la posibilidad de acabar el torneo con un resultado a su favor.

Eso sí, mejorando la imagen de las semifinales y plantando cara a un rival de notable potencial como es el FC Porto.

La siguiente parada será ya la Liga Asobal para el Abanca Ademar.