Agustín Fernández se apunta el triunfo en el trofeo Ciudad de Astorga

Agustín Fernández, del Club Billar Ponferrada, se alzó con el triunfo en un disputado torneo de billar a tres bandas ‘Ciudad de Astorga’. Tras unas emocionantes semifinales en las que se enfrentaron Santiago Rodríguez, del Club Billar Astorga, y el propio Agustín Fernández, el torneo llegó a una vibrante final entre el jugador berciano y Heliodoro Fernández, representante del Club Billar Astorga.

En un encuentro lleno de emoción y deportividad, fue finalmente Agustín Fernández quien se alzó con la victoria, consiguiendo así el primer premio por tercera vez en su trayectoria. Un éxito que refuerza su gran nivel y constancia dentro de este deporte.

La final resultó tan bonita como disputada, convirtiéndose en el broche de oro de un torneo que fue todo un éxito de participación y también de calidad