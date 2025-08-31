Fichajes y salida exprés en la Cultural

La Cultural necesita cerrar la contratación de cuatro refuerzos antes de que termine el plazo del mercado de fichajes este lunes a medianoche. La urgencia por completar la plantilla con un máximo de cuatro jugadores ha sido un tema fundamental en el club leonés durante el mercado de verano, que concluye en horas.

La obligación de contratar a cuatro futbolistas subraya la necesidad de que el equipo se refuerce en los extremos y también en el centro de la defensa antes de la conclusión del periodo de fichajes. Se espera que las próximas horas sean decisivas para la llegada de los nuevos jugadores que suban el nivel de lo demostrado por el cuadro culturalista en las primeras tres jornadas de competición liguera, que se han saldado con el mismo número de derrotas frente al Burgos CF (5-1), UD Almería (0-1) y Real Sporting de Gijón (1-0).

El propio entrenador de la Cultural, Raúl Llona, afirma que la delantera ya está cerrada con los efectivos que la componen en estos momentos, Dani Paraschiv y Manu Justo.

Este lunes 1 de septiembre, a las 23.59 horas, es cuando concluye esta nueva ventana de incorporaciones y la Cultural va a apurar hasta última hora para cerrar su plantilla. Como la mayoría del resto de clubes de Primera y Segunda División, esperar a cerrar contrataciones en el último momento es bastante habitual porque es entonces cuando tanto a equipos como a los propios jugadores les entran las prisas y rebajan sus pretensiones para buscarse un hueco en el fútbol profesional, en este caso de la categoría de plata del fútbol profesional.

Guzmán, al Real Avilés

El lateral derecho de la Cultural Guzmán Ortega (Palencia, 2004) busca una salida en el último día de mercado. El Real Avilés pretende hacerse con sus servicios, como viene anunciando Diario de León durante el verano. El equipo astur intentará que se sume a su proyecto como cedido.

La lesión del extremo Rafa Tresaco provoca que se necesite cubrir con urgencia las posiciones de banda del cuadro leonés