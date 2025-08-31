Isabel Justel, Luzma Carcedo y Edili García ganan en féminas en La Mata

Publicado por Álvaro Quiñones La Mata Creado: Actualizado:

En la categoría femenina ninguna de las los líderes de los dos primeros pesos conseguiría apuntarse el triunfo en el corro de La Mata. En ligeros, Priscila Martínez vencía a quien le quitara la condición de invicta en el presente torneo, Marta Gaitero, pero en la final no podría contra Isabel Justel quien gana su segundo corro de forma consecutiva en este tramo decisivo de la competición.

Por lo que respecta a la categoría de medios, las dos favoritas se veían en la semifinal donde Luzma Carcedo saldría vencedora y más tarde se llevaría la final.

Por lo que respecta a pesados, esta vez sí que asistiría Edili García y recuperaría los puntos cedidos de ventaja respecto a sus rivales tras el último corro después de llevarse la final contra María Cabas.

Priscila Martínez, Beatriz Riaño y Edili García están más cerca de hacer suyo el título de campeonas en sus respectivos pesos dentro de la Liga de Verano.