La Virgen del Camino vuelve a organizar ajedrez de mucho nivel

Durante el fin de semana se disputó el I Open Fide de Ajedrez Club La Virgen del Camino, que reunió a cerca de una treintena de jugadores de la localidad, la provincia de León, así como otras de la Comunidad, y de Asturias, con participantes de alto nivel. Como por ejemplo la subcampeona de España Sub-8, la burgalesa Camino Juan Miguel, y el tercero de España Sub-10, su hermano Javier Juan Miguel. El torneo era valedero para puntos internacionales FIDE. Dirigió la competición el árbitro internacional Pedro Antonio Galán. El domingo 7 de septiembre, Abierto de Ajedrez de las fiestas de La Virgen del Camino, que llega a su XXI edición, y para el que ya está inscrito el Maestro Internacional leonés José Luis González Trigal, así como participantes del Open del fin de semana, y otros de Asturias, Zamora, Valladolid o El Bierzo. Inscripciones hasta el 6 septiembre en cdajelavica@yahoo.es, y en los teléfonos 626978145 y 647895715 (también por whatsapp).