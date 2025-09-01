El VARDiario de León: «La cesión de Guzmán al Real Avilés le hará crecer»

La Cultural Leonesa llegó a un acuerdo con el Real Avilés Industrial para la cesión, hasta final de temporada, del lateral derecho Guzmán Ortega (Palencia, 2004), como venía anunciando Diario de León durante el verano. Ortega disputó la pasada temporada con el conjunto culturalista, con el que logró el ascenso a Segunda División, 18 encuentros, de los que 13 encuentros lo hizo como titular y ocupó el lateral derecho tras la lesión del venezolano Víctor García.

En la actual campaña debutó en la categoría de plata disputando los encuentros ante el Burgos CF (5-1) y el último compromiso en Gijón ante el Real Sporting (1-0), pero la llegada del defensa madrileño Iván Calero, tras su salida del Real Zaragoza, ha supuesto la cesión del jugador que se formó en la cantera culturalista y que prorrogó su vinculación con la Cultural hasta 2027.

La tertulia ‘El VARDiario de León’ debatió la «necesidad de la Cultural de reforzarse en el final de este mercado de verano para tratar de subir el nivel del equipo», con el «claro objetivo de permanecer en la segunda categoría del fútbol profesional», porque de lo que «se trata es de consolidarse en Segunda División, que es lo que necesita León». Así opinaron Óscar Díez, Juan Simón y Roberto Canuria, con la moderación de Ángel Fraguas. Además, se analizó la cesión de Guzmán: «Que siga evolucionando en el Real Avilés le hará crecer como futbolista antes de regresar a la Cultural», comentaron los tertulianos de ‘El VARDiario de León’.