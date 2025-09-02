La Cultural echa mano de los jugadores en paro y ficha a Jordi Mboula

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con Jordi Mboula para la incorporación del jugador a la disciplina culturalista.

Jordi Mboula Queralt se mueve en la demarcación de extremo derecho y se formó en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, a cuyo filial promocionó en 2017. Un año más tarde el jugador catalán se incorporó al AS Mónaco, con el que participó en una decena de encuentros de la máxima categoría del fútbol francés y debutó en la Liga de Campeones, con su estreno ante el Atlético de Madrid el 18 de septiembre de 2018.

En 2019 Jordi Mboula fue cedido al Círculo de Brujas belga y en enero de 2020 ingresó a préstamo en la Sociedad Deportiva Huesca, con la que disputó nueve encuentros en LaLiga SmartBank. El extremo, que mide 1,83 y pesa 74 kilos, se incorporó al término de esa campaña al Real Club Deportivo Mallorca, con el que actuó en 43 partidos (11 en Primera, 29 en Segunda -consiguió el ascenso a LaLiga Santander- y tres en la Copa del Rey) entre 2020 y 2022, aunque entre enero y junio de este año estuvo cedido en el Grupo Deportivo Estoril Praia portugués.

Después militó en el Hellas Verona italiano y posteriormente en el Gil Vicente portugués hasta final de la temporada 2024-2025. En la actualidad esta sin equipo como futbolista en el paro hasta que le ha contratado de forma oficial la Cultural para la presente campaña, más otra opcional.

Además, Mboula fue internacional Sub-17 y Sub-19 con la Selección Española, con cuya elástica jugó 17 duelos en los que anotó ocho goles.