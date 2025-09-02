España cae ante Italia y se jugará el pase a octavos en la última jornada

Publicado por Efe Limasol Creado: Actualizado:

ITALIA 67

Pajola (2), Spagnolo (3), Fontecchio (8), Melli (-), Diouf (14) —cinco inicial-; Thompson (7), Ricci (11), Spissu (7), Niang (10), Gallinari (2) y Procida (3).

ESPAÑA 63

De Larrea (15), Parra (1), Aldama (19), Yusta (2), Willy Hernangómez (1) —cinco inicial-, Saint-Supéry (7), Brizuela (7), Puerto (9), Pradilla (2), Juancho Hernangómez (-) y López-Arostegui (-).

Parciales: Italia (10+20+19+18)-España (18+18+11+16). Árbitros: Matthew Leigh Kallio (Canadá), Jorge Vázquez (Puerto Rico) y Peter Praksch (Hungría). Eliminaron por cinco faltas personales a Melli (min 37) y a Brizuela (min 39). Incidencias: Partido correspondiente al grupo C del Eurobasket 2025 disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol (Chipre).

La selección española de baloncesto no pudo sellar su pase a los octavos de final del Eurobasket tras caer ante Italia por 67-63 en el quinto encuentro del grupo C y se jugará sus opciones de estar entre los dieciséis mejores en la última jornada, donde se medirá a Grecia.

El cuadro que dirige Sergio Scariolo fue por delante todo el partido, con un 0-13 de parcial en los primeros minutos, hasta los últimos segundos del tercer cuarto, cuando los italianos se pusieron al frente.

Pese a ello llegó con opciones a los últimos segundos, pero un fallo de Willy Hernangómez y una posterior falta antideportiva de Joel Parra terminaron por decantar la balanza hacia el rival.

La inercia favorecía a Italia, que cerraba la pintura e invitaba a España a lanzar de tres una y otra vez. Lo aprovechó Mario Saint-Supery para devolverle la superioridad en el marcador a La Familia con un nuevo triple. El duelo, sin embargo, estaba en un puño, con Diouf castigando a los pívots españoles, especialmente a Willy Hernangómez. Tampoco sonreía la suerte a su hermano Juancho, que falló sus cuatro lanzamientos de tres. Con los primeros espadas desaparecidos, los teóricos actores de reparto dieron un paso al frente al igual que hizo Aldama, cuya aportación ofensiva y fortaleza en el rebote ayudaron a sostener a los de Scariolo. Una antideportiva de Joel Parra enterró las opciones de La Familia, que se la jugará el jueves contra Grecia a todo o nada a menos que Georgia gane antes a Bosnia.