Jordi Mboula: "León es una ciudad de fútbol que está ilusionada con el proyecto"

El delantero barcelonés de 26 años Jordi Mboula, última incorporación de la Cultural Leonesa, considera que León "es una ciudad que está ilusionada con el proyecto" y, por ello, se ha mostrado "contento, ilusionado y con ganas de empezar".

El extremo de Granollers, formado en la cantera del FC Barcelona, con experiencia en la categoría de plata con el SD Huesca, RCD Mallorca -con el que logró el ascenso a Primera División- y Real Racing Club, en dos etapas, advierte de la complejidad de la competición.

"Como siempre será muy dura y con muchos altibajos y puedes ganar o perder ante cualquiera y espero aportar con la experiencia que tengo a la categoría a los objetivos del equipo", señala.

Mboula tiene experiencias en otras ligas europeas como la francesa -Mónaco-, belga -Círculo de Brujas-, italiana -Hellas Verona- o la portuguesa, tras su paso por dos equipos, el Estoril y el Gil Vicente, del que se desvinculó para recalar en la Cultural.

El nuevo extremo diestro culturalista pone en relieve que se dejará "todo por la camiseta" y que "saldrá mejor o peor", pero que "las ganas nunca van a faltar".