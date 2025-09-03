Fernando Frá: «Veo mucha ilusión en la gente; a pesar de los reveses, cada vez hay más socios»

Fernando Frá, en el lugar en el que se ubicaba el campo de Santa Marta, para el que pide una placa.L. DE LA maTA

Esta semana cumple 81 años como socio de la SD Ponferradina. Toda una vida siguiendo a su equipo, incluso cuando los avatares de la vida le impidieron ir al fútbol. Aficionado fiel y hasta directivo y delegado de campo de la entidad, Fernando Frá sigue viviendo el fútbol y los colores blanquiazules con pasión. La ilusión de un nuevo ascenso está presente y ve con significativa alegría cómo los reveses que se ha llevado la entidad en las últimas tres temporadas no sólo no han hecho que descienda el apoyo social, sino que ha seguido creciendo.

—¿Recuerda cómo fue el momento en el que pasó a formar parte de la Deportiva?

—Sí, perfectamente. Va a hacer 81 años. Toda mi familia era berciana, pero yo había nacido en Madrid. y con ocho años vine para Ponferrada. En septiembre de 1944 coincidió que un primo mayor que yo muy aficionado a la Deportiva, el último número 1 que hubo —Toño Parra— me hizo socio de dos cosas nada más llegar: de la Hermandad de Jesús Nazareno y de la SD Ponferradina.

—¿De aquéllas ya le gustaba el fútbol o le hicieron socio, pero aún no iba a ver partidos?

—A mí siempre me gustó el fútbol desde niño y en Madrid ya iba bastantes veces. Entonces los campos tenían sólo una valla de separación entre el público y el propio terreno de juego. Al llegar aquí, como tenía la afición, ya empecé a ir a los partidos. De todos modos, yo en los veranos previos a trasladarme a Ponferrada a vivir ya venía de vacaciones aquí y desde muy niño ya seguía a la Deportiva.

—No ha fallado nunca de socio, ¿pero hubo alguna temporada que siéndolo no pudiese asistir a ver los partidos?

—El año que tuve que hacer el servicio militar no pude acudir al fútbol. Precisamente coincidió con la temporada 1957-1958, que para los que conozcan la historia del club saben que fue en la que estuvo a punto de conseguirse el ascenso a 2ª División por primera vez, pero se frustró en aquel partido de desempate en Burgos ante el Barakaldo Altos Hornos, en el que el árbitro expulsó a cuatro futbolistas de los nuestros. Me pilló en Madrid y lo seguí a través de la prensa.

—En ocho décadas ha cambiado el fútbol, su notoriedad y la de la propia Deportiva, los campos, la vida, la sociedad...

—La verdad es que sí. Era todo muy distinto.

—¿Viajó mucho con el equipo?

—Hace años que ya no, si acaso a algún partido concreto. Sin embargo, de joven sí lo hice a muchos lugares. He conocido al equipo en todas las categorías en las que ha militado y lo he visto en muchos sitios.

—¿Le gusta el fútbol de hoy en día y todo lo que mueve?

—Se ha transformado muchísimo en todos los sentidos tanto desde mis épocas de simple aficionado. Hemos pasado de un fútbol medio amateur, en el que tuvimos unas penurias gordísimas y en el que mucha gente tuvo que poner dinero de su bolsillo o avalar para empezar o para acabar la temporada, al fútbol de hoy, en el que las cosas son mejores. La televisión y otras cosas traen dinero.

—Quién iba a pensar no hace tantos años en ver los partidos de la Deportiva por televisión...

—Pues sí. Cuando era chavalín íbamos a mirar los resultados los domingos por la tarde a Casa Cubelos o al Turco cuando el equipo jugaba fuera. Eran los sitios en los que los ponían en aquellos tiempos. No nos podíamos imaginar que la íbamos a ver en televisión cuando jugase lejos de casa. Era impensable. Recuerdo cuando se radió el primer encuentro entre el Juvenil de A Coruña y la Deportiva. Aquello parecía el no va más con unos postes que pusieron en Santa Marta. Es un fútbol distinto.

—¿Ve algo malo entre todos esos avances o progresos?

—La creación de las Sociedades Anónimas Deportivas. Se ha pasado de que fuesen obligatorias a que sean optativas. Había unas deudas grandes y se crearon pensando que era la panacea. La panacea fue tener dinero con las televisiones. El fútbol genera mucho dinero y se puede vivir. Antes era lo que generabas de socios y cuatro personas más que te daban donativos. Las SAD han provocado que entrasen en ellas personas que venían a hacer su negocio personal con el fútbol. A la larga han dejado problemas, deudas...

—¿Cómo ve a la Deportiva de hoy?

—Veo mucha ilusión en la gente. Prueba de ello es que a pesar de no haber logrado en los dos últimos años lo que todos queríamos, sigue creciendo el número de socios y hay abonados como nunca hubo. Me agrada mucho ver en el fútbol tal cantidad de niños. Ése es el porvenir del club.

—¿Qué le gustaría que se hiciese que no se ha hecho con respecto al club?

—Me gustaría, como se ha hecho en otros sitios, que entre tantas placas que se ponen en Ponferrada, se dedicase una al campo de Santa Marta en el lugar que ocupó en la parte alta de la ciudad. Sería un recuerdo del primer campo que hubo, el de la fundación... Sería un recuerdo muy grande para todos los ponferradinos tras su desaparición para hacer un grupo de casas.

