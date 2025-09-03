Alfredo Arrojo anima al campeón Simón González a seguir en la lucha

Un fatal accidente doméstico dejó a Simón González en silla de ruedas en 2014. Once años después en los que quien fue trece veces campeón del mundo de kick boxing no ha cesado de combatir para ponerse en pie. González, de 60 años de edad, siempre ha sido un ejemplo de superación. Un tipo duro en el ring y, todavía más, fuera del cuadrilatero. El campeón gallego tiene una excelente relación con el leonés Alfredo Arrojo, uno de los hombres más conocedores del mundo del boxeo que ha desempeñado gran parte de entrenador de pugilistas en diferentes gimnasios de León y con su sello personal muy propio, siempre afanado en sacar y preparar a futuros campeones.

Simón tiene la misma garra de la que siempre ha hecho gala tras finalizar las clases a niños de boxeo, kick boxing y full contact en su gimnasio de Vigo. Ese en el que tanto le gusta estar para supervisar el entrenamiento de los más jóvenes. Su hábitat natural. Su línea no es otra que entrenar, ejercitarse y combatir. Por esta razón, Alfredo Arrojo ha hablado de la posibilidad de compartir boxeo y sus respectivas variantes, con el afán de que el campeón gallego se traslade en alguna ocasión a León para compartir vivencias relacionadas con este deporte tan noble, del que ambos sienten tanta pasión por él. Y ahí están los dos unidos por su querido boxeo. Es muy posible que León les una con alguna clase de boxeo a los chicos y chicas que prepara Alfredo Arrojo. Es boxeo... Y algo más.