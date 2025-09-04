Alcaraz-Djokovic, frente a frente hacia la final del Abierto de EE UU

Publicado por A. García Nueva York Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz sabe lo que es derrotar a Djokovic en dos finales de Wimbledon, pero la herida del oro olímpico que el serbio le arrebató en París sigue abierta.

Este viernes (21.00 horas en España), en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el murciano tendrá la ocasión para cobrarse su revancha. Alcaraz y Novak se han enfrentado ocho veces, con un balance de cinco victorias para el serbio y tres para el español. La última fue en enero, en cuartos de final del Abierto de Australia, con victoria para Djokovic.