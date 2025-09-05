El Toralín celebra sus Bodas de Plata

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Parece que fue una eternidad el tiempo que la Deportiva tuvo su casa en Fuentesnuevas y parece que fue ayer cuando se mudaba a El Toralín, pero lo cierto es que ya ha pasado un cuarto de siglo desde ese día, igualando el tiempo en el anterior estadio. El Toralín cumple hoy 25 años. Fue diseñado por el arquitecto y expresidente Martín Pérez. El 5 de septiembre del 2000 se inauguraba con un amistoso entre la Deportiva y el RC Celta, que acabó 0-2. El ex técnico deportivista Juanfran fue el autor del primer gol en el recinto. El primero oficial fue obra de Jesús Panadero (también hizo el último en Fuentesnuevas) en un choque ante el Universidad de Oviedo que se jugó en dos días diferentes al ser suspendido por Julio Amoedo Chas a causa de una tromba de agua que inundó el césped. La construcción del tercer estadio en el que juega de local la Deportiva a lo largo de su historia costó tres millones de euros. Desde entonces el club, sin apenas ayudas institucionales, ha invertido unos 12 millones en reformas y mejoras.

El municipal ponferradino no sólo ha vivido partidos de la Deportiva. También se han disputado cuatro partidos de la selección española sub-21, seis del filial blanquiazul, una fase final de la Copa de Campeones Juveniles y una final de la Copa del Rey de esa misma categoría, dos encuentros de veteranos, un homenaje... Y fuera del fútbol, hace 24 años Julio Iglesias ofrecía un concierto estelar en las Fiestas de la Encina ante aproximadamente 10.000 personas.

Por el estadio han pasado grandes jugadores, siendo posiblemente los más relevantes por su currículum Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández. Igualmente, los aficionados vieron en el recinto berciano a varios equipos de Primera División que visitaron a la Deportiva en la Copa del Rey, algunos de los cuales mordieron el polvo: Real Madrid, Sevilla FC, Villarreal CF, Getafe CF o el Atlético de Madrid en el partido del Centenario.

ALGUNOS NÚMEROS

Dentro de pocas semanas se disputará el sexcentésimo partido en El Toralín. La mayoría de los 594 que se llevan disputados han tenido como protagonista al primer conjunto blanquiazul. Ha ganado 281, empatado 166 y perdido 130, anotando 850 goles (142 de Yuri, máximo goleador del estadio) y recibiendo 555. Los puntos obtenidos en partidos de Liga han sido 875. Las mayores goleadas a favor fueron varios 5-0, el primero de ellos en el 2002 ante el Pontevedra CF. En contra recibió un 1-5 del Villarreal B en el 2010. El choque con más goles fue un Deportiva 4-Barcelona Atlètic 4 y el gol más rápido lo logró Alfredo Mayordomo en marzo del 2013 a los 17 segundos ante el Deportivo Guadalajara.

El estadio vivió en el 2010 el ascenso blanquiazul a 2ª División ante el Sant Andreu y en el 2019 otro contra el Hércules CF. Ha vivido varias obras de remodelación y ampliación y la instalación en el 2020 de los dos videomarcadores y en el 2021 de la nueva iluminación.

Las competiciones con más partidos jugados en El Toralín han sido la 2ª División (210) y la 2ª División B, entendida como categoría diferente a la 1ª Federación.

El Lugo ha sido el conjunto que más veces ha visitado en El Toralín entre choques oficiales y amistosos con un total de 17 presencias. La 18ª, si no hay contingencias que impliquen otra cosa, coincidirá con el 600º encuentro en el estadio del deportivismo. El conjunto gallego es uno de los 160 equipos que han pasado por el recinto blanquiazul.

No cabrían aquí los recuerdos, anécdotas y momentos vividos en El Toralín. Algunos de los más destacados fueron el choque inaugural ante el RC Celta; el primer ascenso ante el Sant Andreu con Mackay como héroe; el encuentro copero ante el Real Madrid; los cuatro duelos de España sub-21; la reciente Copa de Campeones; y el concierto de Julio Iglesias.