La Cultural arropa a la base

Los jugadores del Colegio Leonés están realizando su pretemporada desde el domingo 31 de agosto en la localidad de Santa Lucía. Y en su trabajo de puesta a punto este viernes recibían por sorpresa la visita de varios jugadores de la Cultural y Deportiva Leonesa (Majok Deng, Pablo Orenga, Diego Bultó, Max Amadasun y Dylan Hayman), acompañados por su entrenador Luis Castillo, quien fue entrenador durante muchos años del Colegio Leonés, siendo además profesor del centro en la actualidad.

Los jóvenes jugadores del Colegio Leonés pudieron compartir anécdotas y vivencias junto a sus ídolos en una jornada matinal que se cerró con una foto junto a la plantilla. Una visita que sirvió también para conocer como se desempeñan y trabajan los jugadores a los que estos alumnos del centro educativo esperan parecerse.

O al menos llegar hasta donde lo han hecho.

PRIMER PARTIDO DE LA CULTURAL

La visita de los cinco jugadores de la Cultural se produce precisamente en vísperas de su primer encuentro de pretemporada que disputarán el domingo a las 12.30 horas en el Polideportivo de La Bañeza frente al Ciudad de Ponferrada SDP con el que compartirán protagonismo en la competición oficial dentro de unas semanas dentro de la Segunda FEB.

ÚLTIMO REFUERZO

La Cultural ha llegado a un acuerdo con el ala-pívot de Bahamas Greg McKay para integrarlo en su proyecto en la que será su segunda campaña en la Segunda FEB. El jugador de 23 años y 1,98 de estatura se formó en la Liga NCAA, jugando su etapa universitaria en los Limestone y promediando 16,4 puntos y 8,4 rebotes. McKay destaca por su poderío físico, a lo que suma su acierto exterior.