La Bañeza aporta su grano de arena solidario de la mano del fútbol sala

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió la presentación oficial del partido amistoso de fútbol sala organizado por el Berarqui CD La Bañeza, que enfrentará al CD River Zamora FS.

El encuentro tendrá lugar en el Polideportivo Municipal este sábado a las 19.30 horas, y tendrá carácter benéfico en favor de los afectados por los incendios que recientemente han azotado la comarca. El acto contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto, el coordinador de la Escuela Deportiva del CD La Bañeza, Luis Alberto Carnicero, Antonio García «Tito», directivo del Berarqui, Kike Murillo, capitán del equipo, y David Pérez, segundo capitán.

El alcalde agradeció la implicación del CD La Bañeza, en especial de su sección de fútbol sala, por la organización del evento. Y destacó el espíritu de colaboración mostrado en unos momentos tan difíciles para la comarca.