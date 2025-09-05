Alcaraz no tiene piedad de Djokovic y se mete en la final del Abierto de EE UU

Carlos Alcaraz celebra uno de sus muchos puntos ganadores frente a Djokovic.MABANGLO

Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para su segunda final del Abierto de Estados Unidos al derrotar en semifinales al serbio Novak Djokovic por 6-4, 7-6 (4) y 6-2, en la revancha por el oro olímpico que el español había invocado.

Carlos Alcaraz aseguró tras su victoria sentir "una sensación increíble" pese a que no compitió con su mejor tenis del torneo.

"Creo que no fue, digamos, mi mejor nivel del torneo. Pero simplemente mantuve un buen nivel desde el comienzo hasta el último punto", aseguró Alcaraz.