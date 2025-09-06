Juan Ojanguren y Verónica Robla se apuntan la victoria en la carrera 'El Cachón de la Isla'

Juan Ojanguren y Verónica Robla se erigieron en los triunfadores de la carrera popular El Cachón e la Isla en Valencia de Don Juan en una matinal del sábado que reunió a un sobresaliente número de participantes entre la prueba absoluta, las de base y la de andarines.

En la carrera de mayor kilometraje Ojanguren, un habitual en los podios de la Copa Diputación, lograba su objetivo de subir al peldaño más alto. Lo hacía marcando un ritmo por kilómetro de 3:22 que le iba a permitir eliminar al resto de rivales y presentarse en solitario en la línea de meta con un tiempo de 27:03. Con minuto y medio respecto a Samuel Villazán que iba a hacerse con la segunda posición mientras que el tercer lugar del cuadro de honor tenía como propietario a Roberto Gavela. A las puertas de los trofeos se quedaban Kevin Marín y Roberto Alonso.

Por lo que respecta a la categoría femenina, Verónica Robla hacía valer su condición de favorita para apuntarse el triunfo en la meta con un tiempo de 32:20 aventajando en más de dos minutos y medio a sus más inmediatas perseguidoras que iban a repartirse la segunda y tercera posición en el podio: Marina Guerra y Alba Holguín.

Isabel García y Beatriz Villoria iban a ser las siguientes en cumplimentar la prueba coyantina.

Por lo que respecta a los corredores locales el mejor en la categoría masculina era Roberto Alonso mientras que en la femenina ese honor iba a corresponder a Michelle Boillat. La prueba, que sumó una nueve y exitosa edición, la 23, también lo hizo para la Copa Diputación.

