La SD Ponferradina tropieza en casa frente al Pontevedra (0-1)

La SD Ponferradina perdió ante el Pontevedra CF en su estreno en El Toralín.ANA F. BARREDO

Publicado por Francisco Otero Ponferrada

La Deportiva dejó El Toralín hace dos meses y medio perdiendo 0-1 y volvió a su estadio en l nueva temporada sumando el mismo resultado y mostrando que no siempre las primeras impresiones son las que cuentan.

A pesar de unos prometedores primeros minutos, el conjunto blanquiazul mostró muchas carencias, especialmente en el juego ofensivo, y acabó cediendo los primeros ters puntos y el efímero liderato.

Fernando Estévez aludió a la meritocracia esta semana y lo refleja en el once: los mismos que en Avilés. No obstante, Borja Valle jugó algo más retrasado, por detrás de Pau Ferer y no a la par (4-2-3-1). Por su parte, el cuadro visitante cambió a los dos jugadores de banda de la defensa con respecto al duelo ante el Cacereño e intercambió de posición a los dos extremos.

Salió en tromba la Deportiva, que en los primeros tres minutos casi vivió de forma permanente en área rival, destacando las incursiones por banda de un desequilibrante Borja Vázquez. Curiosamente la ocasión clara la tuvo Ger Nóvoa, que se había quedado en el área tras un córner. Un balón al punto de penalti lo punteó el central y obligó a trabajar a Marqueta. Fue más empuje que ocasiones. Sin embargo, con el paso de los minutos el choque se fue igualando y el Pontevedra dispondría incluso de la mejor ocasión en un cuero que quedó franco en el área a Vidorreta y su remate, algo centrado, lo atajó Ángel Jiménez. Ya había avisado antes Juanra.

Se fue haciendo muy previsible el equipo en ataque. El juego no fluía por el centro del campo y el cuadro granate no sólo cerró bien las bandas en defensa, sino que también las explotó en ataque. Con muchos balones directos a Pau Ferrer y las bandas ya estaban cerradas. Sólo un lanzamiento de Borja Vázquez llevó algo de peligro sobre el marco pontevedrés.

Dos cruces en defensa en los últimos minutos de la 1ª parte evitaron males mayores.

El 2º período comenzó como había acabado el primero y con el juego poco efectivo por las continuas interrupciones del mismo. Un centro de Yelko Pino que peinó Selma y atrapó seguro Ángel Jiménez fue la 1ª acción de peligro del 2º acto y fue a favor del equipo granate.

Justo después de que Fernando Est évez hubiese metido a Cortés en el sitio de Pau Ferrer, a Keita en el de Xemi y a Fedde San Emeterio por Andoni López, colocando en el lateral izquierdo a Eneko Aguilar, un centro de Yelko Pino desde la derecha lo remataba de cabeza de forma inapelable Alain Ribeiro entrando desde atrás para establecer el 0-1. Quedaba media hora escasa para reaccionar.

Con el 0-1 el Pontevedra aún se cerró más. El técnico local trató de dar más vitalidad y claridad al juego en el cetro del campo metiendo a Frimpong por Undabarrena.

Una caída de Keita en el área en el minuto 72 dio origen al primer VAR solicitado por el equipo berciano en la presente campaña. Tras ver la acción en el monitor, el colegiado determinó que era penalti y 2ª amarilla para Montoro. Sin embargo, Marqueta le detuvo la pena máxima al berciano y el marcador no se movió.

Sergio Benito entró en lugar de un Borja Vázquez que se apagó con el paso de los minutos y no apareció en el 2º acto.

El autor del 0-1 perdonó sin oposición el 0-2, pero le entregó el balón a Ángel Jiménez.

El Pontevedra también pidió el VAR por una acción sin sentido que lógicamente el árbitro señaló como nada.

El trencilla dio 14 minutos de prolongación. Empujó la Deportiva contra 10, pero sin ideas claras. Sergio Benito estrelló un cabezazo contra un compañero en el 2º palo y Frimpong y Cortés tuvieron tres tiros que no encontraron puerta. En un contragolpe Luisao se topó con el portero de la SDP.

La próxima cita para el conjunto blanquiazul será el domingo que viene a las 20.30 horas ante el Racing en A Malata. Su entrenador tomó buena nota de lo que sucedió ayer desde la Tribuna de El Toralín. El cuadro de la ciudad naval no juega este fin de semana por aplazamiento de su partido en Madrid.