Astorga presume de salud con 15 disciplinas en su Feria del Deporte de Afedecyl

La Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, en colaboración con la Diputación de León, celebró en Astorga, la tercera Feria del Deporte que se han llevado a cabo durante el verano a lo largo y ancho de la provincia, como alternativa de ocio entre los jóvenes en época estival. Medio millar de niños y niñas han disfrutado con los distintos deportes que se desarrollaron en la avenida Mérida Pérez, en un entorno peatonal situado entre la Catedral y el Palacio de Gaudí.

A Astorga acudieron las Federaciones Deportivas de atletismo, bádminton, balonmano, boxeo, esgrima, espeleología, fútbol, hockey, juegos autóctonos, karate, patinaje, petanca, rugby, tenis y salvamento y socorrismo, a través de los clubes de la provincia. Técnicos federados introdujeron a los participantes en las 15 disciplinas y les proporcionaron el material necesario para realizar las distintas actividades.

Un dj animó la Feria en todo momento y a los pequeños deportistas a participar y rotar por todas las disciplinas que se estructuraron en forma de yincana, desde las cinco a las nueve de la tarde. Antes de esa hora Afedecyl realizó sorteos y premios proporcionados por la Diputación de León.

Y todo en una ciudad que apuesta por el deporte con el Ayuntamiento como uno de sus abanderados y que en esta ocasión de la mano de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León y la Diputación sumó una jornada de lo más sana.

