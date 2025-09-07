Pedri: "Ha sido un partido redondo"

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Pedri, autor de un doblete en el triunfo de España en Konya ante Turquía (0-6), aseguró que fue "un partido redondo" en el que metieron "intensidad" desde el inicio, y restó importancia a su aportación goleadora.

"Ha sido un partido redondo, desde el primer momento le hemos metido la intensidad que demandaba el partido. Teníamos claro que no iba a ser fácil pero se nos ha puesto de cara por mérito del equipo", analizó.

"Veníamos mentalizados de que era complicado, que iban a apretar y teníamos que salir fuertes. Hemos dominado para ser superiores y en el descanso el míster nos pidió que siguiésemos con la misma intensidad porque los goles se necesitan. No sabes si te pueden venir bien en el futuro. Hemos mantenido la intensidad como releja el resultado", añadió en Teledeporte.

Pedri goleador y presente en numerosas acciones de peligro de España, se mostró feliz por su doblete pero más por la goleada. "Sienta muy bien marcar, cada vez que lo hago casi es doblete. Contento sobre todo por ayudar al equipo, los goles son secundarios". EFE

