La Cultural gana ante el Ciudad de Ponferrada el trofeo de La Bañeza

Cultural y Ciudad de Ponferrada SDP firmaron su primer cara a cara de la temporada. Los dos clubes leoneses que militarán una temporada más en la Segunda FEB, se enfrentaron en el Trofeo Ciudad de La Bañeza con triunfo para el plantel culturalista por 103-70.

El encuentro tuvo un primer cuarto de dominio berciano que cerraba los esos diez minutos con dos puntos de ventaja en el marcador (16-1). Las defensas primaban sobre los ataques y el acierto, más bien el poco, ayudaba a que los dígitos fueran bajos. En el segundo cuarto la Cultural lograba darle la vuelta al marcador tras un intercambio de canastas. Eso sí, con una ventaja que se iba a los tres puntos con el 38-35.

El encuentro estaba bastante abierto y parejo. O así parecía hasta que tras el paso por vestuarios la Cultural ponía una marcha más frente a un Ciudad de Ponferrada SDP al que los errores ante el aro le pasaban factura. Así se llegaba al final del tercer cuarto con un 72-54 que la Cultural amplió al definitivo 103-70 con el que sellaba su victoria en La Bañeza.