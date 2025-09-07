Un punto que sabe a poco para el Atlético Bembibre (1-1)

Publicado por Alberto Ortiz Almazán Creado: Actualizado:

ALMAZÁN 1

Antonio Varea; Rafa Checa (Junyent, min 37), Marcos Isla, Angel Losilla (Iñigo Miranda, min 78), Óscar González (Santa Cruz, min 63), Javi Garcia, Hame Sussoho (Sidibeh, min 78), Dani Martinez, Marcos Gil, Victor Moreno y Hugo Jimenez (Ceesay, min 63).

ATLÉTICO BEMBIBRE 1

Ivanildo; David Lorenzo, Arnau Martinez, Ivan Exposito (Jorge Rodriguez, min 33), Alejandro Gomez, Alejandro Lorenzo, Valentin Prieto (Ernesto Ramirez, min 80), Manu Arias, Hugo Fernández (Iker, min 80), Jorge Motta y José Manuel Gonzalez (Pelayo, min 60).

Goles: 0-1, min 44: Valentin; 1-1, min 45: Hame. Árbitro: Mateo Ortega Peña (Burgos). Amarilla a los locales Hame, Oscar, Iñigo e Isla y al visitante Hugo Fernández. Incidencias: Municipal de la Arboleda.

El Atlético Bembibre arrancó un nuevo curso con un punto en su visita a la Arboleda, en un estreno que pudo ser más positivo tras lo visto sobre el césped. Los bercianos tuvieron en sus botas el triunfo, pero finalmente se marcharon con un empate ante la SD Almazán (1-1) con el tanto de Valentín en el minuto 44 al que respondió un minuto después Hame en la primera jornada del Grupo 8.