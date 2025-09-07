Relativizar los dos resultados

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Como el año pasado, la Deportiva volvió a fallar en su 1ª comparecencia en casa. El Tenerife es líder y único equipo que ha ganado en las dos jornadas tras el aplazamiento del choque de Valdebebas. La Deportiva es 5ª.

Fernando Estévez relativizó el resultado en la derrota, igual que hizo en Avilés tras ganar, aunque reconoció que el equipo no estuvo fino en ciertos aspectos. «Tienen que pasar 7 u 8 semanas para que la competición te ponga en tu sitio. Hoy ha sido un palo duro porque hemos empezado con energía y veníamos de una buena semana, con la gente queriendo darle una alegría a la afición. Empezamos bien, pero no supimos interpretar bien lo que no depende de nosotros y no pudimos hacerlo más productivo», dijo el preparador al acabar el choque. Por su parte, Eneko Aguilar felicitó al Pontevedra por sus ideas claras y también habló de esa relativización de los marcadores.

El Pontevedra, que llevaba una muy mala racha de resultados en sus visitas a Ponferrada, logró ganar por 1ª vez en feudo berciano desde octubre de 1992, cuando se impuso 2-3 en Fuentesnuevas.

La próxima cita para el conjunto blanquiazul será el domingo a las 20.30 horas ante el Racing en A Malata. Su entrenador tomó buena nota de lo que sucedió antes de ayer desde la Tribuna de El Toralín. El cuadro de la ciudad naval no jugó el fin de semana por aplazamiento de su partido en Madrid ante la insuficiencia de futbolistas del Real Madrid Castilla.

VUELTA A CASA

Yelko Pino fue el autor de la asistencia que acabó en el tanto del Pontevedra. El centrocampista se mostró contento de la vuelta a la que fue su casa por unos meses y deseó suerte a la Deportiva: «Le tengo mucho cariño a la Ponferradina. En los seis meses que estuve en este club me trataron de manera fantástica y le deseo que le vaya muy bien a partir de ahora porque guardo un gran recuerdo de cuando estuve aquí. Es gente muy sana y muy noble y un club muy profesional».