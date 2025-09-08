«Los últimos fichajes han dado un plus al equipo de Llona», según VARDiario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La dirección deportiva de la Cultural y Deportiva Leonesa podría buscar algún otro retoque para su plantel, fundamentalmente para la zona central de la defensa ya que en la actualidad cuenta con cuatro centrales naturales: Quique Fornos, Matía Brazic, Eneko Satrústegui y Rodri Suárez, aunque el que se autoproclamó responsable y el que decide lo que se ficha, José Manzanera, no quiere estar a expensas de las lesiones, que ahora mismo se ceban en este puesto con Satrústegui y en El Molinón con Rodri Suárez. Eso sí, Roger Hinojo, a pesar de su condición prioritaria de lateral izquierdo, también puede adaptarse a la posición de defensa central, un puesto fundamental para evitar goles. Y es que la Cultural volvió a pecar ante el Leganés de esa candidez defensiva que le pudo costar otra derrota, sobre todo en los primeros minutos del partido. Menos mal que Badía lo tapó todo.

Los tertulianos del 'VARDiario de León' Óscar Díez, Juan Simón, José Antonio Pérez y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas, debatieron sobre la evolución y el progreso del equipo leonés con los últimos fichajes, en su afán por abandonar la cola de la clasificación de Segunda División y así provocar que aspire a la permanencia en la categoría de plata.