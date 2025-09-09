El Villaquilambre Inspira+ inicia su andadura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Villaquilambre Inspira+, que el próximo sábado dará comienzo a su participación en el campeonato de Liga del Grupo 9 de la Tercera División de Fútbol Sala frente al Tierra Castellana en la localidad abulense de Arévalo (19.00 horas), presentó en la mañana de ayer las equipaciones de todos sus equipos para afrontar la temporada 2025-2026, además de la campaña de socios.

El club leonés contará esta temporada que está apunto de comenzar con un total de nueve equipos repartidos en las categorías de Tercera División, 1ª Regional Juvenil, 2ª Regional Cadete, 2ª Regional Infantil, 1ª Provincial Infantil (2 equipos), 1ª Provincial Alevín, 1ª Provincial Benjamín y 1ª Provincial de Aficionados Femenina.

José Mañanes, entrenador del primer equipo, destacó el compromiso del club con la cantera y el municipio, además de la seriedad con la que están trabajando en este proyecto. La campaña de socios arranca este sábado, siendo de 30 euros el precio del carné para toda la temporada.