El jugador de la Cultural Paco Cortés se exhibe en la victoria de España sub-19 ante Ucrania

La selección española sub19 puso fin este miércoles al Torneo Pinatar Arena y lo hizo con un triunfo ante Ucrania por 3-1. El partido de La Rojita volvió a tener un marcado acento valenciano, en esta ocasión granota, y es que Paco Cortés, jugador del Levante UD cedido esta temporada en la Cultural y Deportiva Leonesa, fue uno de los mejores jugadores del choque, siendo el autor del segundo tanto de España, el que volvía a poner por delante en el marcador al combinado español tras el empate de Ucrania, según relata Rafa Jarque (RFEF).

A sus 18 años, Paco Cortés es un futbolista en quien el Levante UD tiene depositadas muchas esperanzas. Este temporada ha salido cedido en busca de minutos en la Cultural para seguir madurando como jugador. Aunque varios equipos preguntaron por su situación este verano, fue la Cultural quien se terminó llevando al jugador, al menos durante este año.

El Torneo Pinatar Arena llegaba a su fin para la Selección sub-19 con el partido ante Ucrania. Tras firmar una victoria frente a Países Bajos en la primera jornada, y empatar ante Inglaterra en la segunda, el equipo de David Cubillo se jugaba la posibilidad de ganar el Torneo en la última jornada.

Los de Cubillo empezaban con una marcha más el partido. Tanto es así que, en el minuto 4', Iván Corralejo aprovechó un rechace tras un córner para adelantarse en el marcador. Una alegría que les duró poco a los españoles, y de penalti en el 12', Popov igualaba la contienda. Se tranquilizaba el partido, de idas y venidas, hasta que España volvería a atacar. Un disparo de Paco Cortés, que encaraba a la saga ucraniana, se topaba con un defensa rival y terminaba dentro de la portería contraria a escasos minutos de finalizar la primera parte.

Tras la reanudación, España continuaba teniendo el dominio casi absoluto del partido. Al borde del final, Juan Hernández colocaba el broche de oro a la victoria con un golazo que colocaba el 3-1 en el marcador definitivo. La sub-19 cerraba así su participación en el Torneo, con un balance de dos victorias y un empate, y queda a expensas del partido entre Inglaterra y Países Bajos para levantar el trofeo.