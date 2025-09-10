El Veteranos Villabalter se lleva el Torneo San Vicente de la Barquera

El equipo Veteranos Villabalter conquistó el Torneo Veteranos de San Vicente de la Barquera, en un campeonato en el que los expertos de Villabalter demostraron que se encuentran en buena forma. Afrontaron con la máxima ilusión y competitividad el torneo hasta plantarse en la final, para ganarla y alzarse con la copa que les acredita como campeones de una competición que gozó de un buen nivel en el resto de participantes del evento.