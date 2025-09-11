Buena pesca en los ríos a un mes de su despedida

Parece que fue ayer cuando la temporada de pesca iniciaba su andadura en los ríos de Castilla y León a finales de marzo. O lo que es lo mismo, hace casi seis meses. Tiempo que ha dado para todo y todas las valoraciones posibles.

Desde un inicio algo irregular en el que la climatología con ríos con caudales altos y aguas turbias y frías a unos meses que han ido desde finales de mayo hasta casi agosto transitando de la mejor manera posible. De ahí a nuestros días con algunos ríos manteniendo el tono y otros bajando ya su potencial. El tiempo es así.

Con más de 2.000 kilómetros de masas de agua trucheras, ni otros condicionantes excepcionales como los incendios han afectado a la pesca de una manera importante. Posiblemente, lo hagan para el próximo ejercicio con el riesgo de que sedimentos de las zonas afectadas se depositen en los ríos por el efecto de las lluvias y que esta situación pueda afectar a la cría de nuevas truchas.

Eso ya se verá, pero está ya instalado como uno de los más destacados temores, si no el que más, para los pescadores de cara al ejercicio venidero. Tiempo queda, pero ya hay que pensar en el futuro.

Por lo que respecta al presente se puede decir que pocos pescadores pueden sentirse descontentos con lo acontecido en esta temporada que ha ampliado sus fechas en cuanto a los ríos no regulados que no hace mucho bajaban el telón el 31 de julio. Ahora transitan parejos a las fechas para los ríos regulados ampliando la actividad hasta el 15 de octubre.

Es cierto que en algunos escenarios y por eso de la climatología la pesca en estas fechas no cuenta con los mejores condicionantes. En otros a pesar de los caudales y de las aguas que estar turbias, la situación es más que aceptable para que los aficionados a la caña y el sedal puedan sacar el máximo provecho al mes que resta para que la temporada se vaya de vacaciones. Tiempo queda aún para que esa pasión se recargue hasta que a finales de marzo de 2026 vuelva a subir el telón.