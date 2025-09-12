La Cultural tiene nuevo delantero: Lucas Ribeiro ya es oficial

Ya es oficial; Lucas Ribeiro refuerza la delantera de la Cultural tal y como viene informando este periódico en los últimos días. El club leonés acaba de confirmar su fichaje.

Lucas Ribeiro Costa (Santa Helena, 09/10/1998) es un futbolista atacante, que ha desarrollado su carrera futbolística en países como el propio Brasil, Francia o Bélgica. En su última etapa, jugó en el Mamelodi Sundows FC sudafricano. "Llega a León como agente libre con un acuerdo por una temporada. Desde la Cultural y Deportiva Leonesa damos la bienvenida a Lucas Ribeiro a nuestro club, deseándole los mayores éxitos en su nueva etapa en León", señalan.

Con su llegada Raúl Llona respira algo más tranquilo porque su equipo está teniendo serios problemas en ataque en estas cuatro primeras jornadas. De hecho no han sido capaces aún de meter ni un solo gol.