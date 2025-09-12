Un importante punto de partida

El torneo de golf Diario de León-El Inversor Inquieto se estrenó ayer con una excelente primera jornada en la que pudieron contemplarse golpes de altura, emoción, calidad y sana competitividad entre los jugadores y jugadoras que forman parte de esta 28 edición. Un clasificatorio que continuará a lo largo de este sábado y del que saldrán los participantes en el Pro-Am del domingo, la cita que pondrá el broche de oro a un fin de semana único. Todo ello, como siempre, en las instalaciones de León Golf, el campo referente de la provincia y uno de los más señeros del panorama nacional.

Una primera jornada en la que tanto hombres como mujeres ofrecieron su mejor nivel en busca de un pase a la prueba de este domingo, en la que compartirán espacio junto a golfistas profesionales, que en esta ocasión superarán la veintena.

El tiempo acompañó finalmente a los grandes protagonistas de las primeras partidas clasificatorias. Todo continuará en la jornada de este sábado y culminará el domingo con el Pro-Am, la posterior entrega de premios y galardones especiales a los grandes triunfadores del torneo que una vez más han puesto en marcha Diario de León y El Inversor Inquieto.

El Inversor Inquieto vuelve a ser el principal patrocinador como ya viene ocurriendo en los últimos años. Además, el torneo cuenta con el patrocinio de E.Leclerc León, Geoxa General de Construcciones, Lexus León y Grupo Hosteleón así como con la colaboración de Prieto Olite Joyero, Viajes Leontur, Coral Golf, Marcela Brasa Vinos, Barceló León Conde Luna, Hotel Ancares Balboa y Bodega del Abad. Todos ellos hacen posible que el torneo continúe siendo una realidad años tras año y ya se piensa en la edición del 2026.