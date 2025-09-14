La Cultural arrolla al líder Racing y sale de la zona de descenso

Manotazo encima de la mesa de la Cultural en El Sardinero ante el líder Real Racing Club de Santander (2-4). El equipo leonés logró su primera victoria en este curso liguero en la Liga Hypermotion de Segunda División y lo hizo en el campo del primer clasificado, Racing de Santander, dando un recital goleador y de juego. Sin duda, los de Raúl Llona jugaron de largo su mejor encuentro de la temporada, demostrando una gran pegada en ataque, y abandona su posición de colista.

El bloque culturalista encaró una auténtica prueba de fuego tras su mal inicio liguero en su regreso a la categoría de plata del fútbol español, ocupando la cola de la clasificación. Enfrente se encontró con un rival que se mostró hasta el momento intratable, líder en solitario, que venía de hacer pleno de victorias, cuatro de cuatro. Con estos números demoledores en ataque, el equipo leonés debía sacar su mejor versión para tratar de lograr sus primeros puntos a domicilio.

El 0-1 dio alas a la Cultural, que daba el primer zarpazo en El Sardinero, aunque sabía que esto no acababa más que empezar y que el Racing de Santander buscaría una rápida reacción. Comenzó a tener más el balón y buscó la portería contraria con un remate del ex de la Ponferradina, Yeray Cabanzón, tras una asistencia de Villalibre, que se marchó alto en el minuto 12. La mejor oportunidad para los locales llegó a los 18 minutos en un fuerte remate de volea de Andrés Martín, al que respondió con una excelente intervención Edgar Badía. El dominio de los cántabros fue infructuoso, ya que no consiguió encontrar espacios ante el seguro sistema defensivo de su rival. Por contra, la Cultural se sintió muy cómoda, dejando el balón a los locales, pero buscando las rápidas contras que hizo mucho daño a la zaga racinguista. Luis Chacón, en una gran jugada colectiva, a punto estuvo de aumentar la ventaja de los visitantes, pero su remate lo detuvo Ezkieta en el minuto 23. Sería el propio Chacón, un minuto más tarde, el que pusiera el 0-2 para los suyos con un remate de cabeza que se alojó en el fondo de las mallas tras recibir un centro medido de Pibe. Llona le ganó la partida en el aspecto táctico a José Alberto López. Con más corazón que cabeza, el equipo cántabro intentó acortar distancias en una doble ocasión de Villalibre que se volvió a encontrar con un acertado Edgar Badía en los minutos 36 y 38. Pero la Cultural, en estado de gracia, daba la puntilla en la primera parte al Racing con el tercer gol anotado por Rubén Sobrino, quien aprovechó una asistencia de Iván Calero, para marcar con un disparo con la diestra para batir por bajo a Ezkieta en el minuto 39.

Tras la reanudación, siguió el juego sólido de los leoneses, que estaban dando una lección de fútbol al hasta ahora intratable líder, y los cántabros hicieron un triple cambio tras el descanso para darle la vuelta al partido.Sangalli y Michelin buscaron acortar distancias para el cuadro santanderino en sendos disparos que se volvieron a encontrar con un seguro Edgar Badía en el minuto 48 y 52. Sin embargo, los culturalistas, letales en ataque en este choque, volvieron a torpedear la portería del Racing en una gran asistencia de Luis Chacón a la posición de Collado, que batió a Ezkieta en el uno contra uno en el 57. El conjunto cántabro acortó distancias con un tanto de Peio Canales, que marcó de un disparo desde la frontal del área en el 69. Thiago Ojeda perdonó el 1-5 para la Cultural en un remate a puerta vacía que se marchó fuera en el minuto 71. El encuentro estaba visto para sentencia, aunque el Racing maquilló la derrota con un penalti cometido sobre Villalibre, que transformó Andrés Martín en el descuento.

Un equipo leonés desmelenado batió con contundencia al Racing de Santander para comenzar la escalada en la tabla de Segunda División. La Cultural recibe en la sexta jornada al Castellón en el estadio Reino de León, el sábado 20 de septiembre a las 16.15 horas.