El Abanca Ademar sufre en Cangas pero debuta en Liga con triunfo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un monumental atasco en los últimos seis minutos, en los que no logró marcar ningún gol, privó al Cangas de abrir la temporada con un épico triunfo ante el Ademar León (25-29), al que había levantado una desventaja de cinco goles.

El equipo gallego golpeó de salida al Ademar con un parcial 5-2. A Quique Domínguez le funcionó su plan de reservar a los jugadores llamados a ser sus referentes ofensivos -el pivote Javi García y los laterales Valderhaug y Rivero- para evitar el cambio ataque-defensa.

Su equipo incluso disfrutó de un contraataque para aumentar su renta hasta los cuatro goles, pero Santi López falló ante Saeid Barkhordari. Y a partir de ahí, castigado por las exclusiones -tres en 12 minutos-, se apagó en ataque. Un parcial 1-6 obligó a Domínguez a pedir tiempo (6-8, min.13).

El Frigoríficos tuvo un amago de reacción (8-8), pero varias pérdidas de Samu Pereiro, una mala de selección de tiros y las paradas del internacional iraní Saeid Barkhordari dispararon en el electrónico al conjunto leonés (11-16, min.33).

El Ademar tenía encarrilado el duelo, pero un par de paradas de Javi Fernández dieron aire a su rival, que encontró en el juego con los extremos la forma de superar a Saeid Barkhordari. A eso se unió una mejoría defensiva del Frigoríficos, que se situó a un gol aprovechando una doble exclusión leonesa, la segunda a Dani Gordo por protestar.

El técnico leonés pidió tiempo muerto poco después (18-18, min.41), pero el Frigoríficos estaba lanzado. Entró en los últimos seis minutos mandando en el electrónico (25-24), pero justó ahí se atascó en ataque, cometiendo varios errores infantiles. Y el Ademar no perdonó. Domínguez buscó una solución atacando con siete, pero ni así.