Las manifestaciones propalestinas en Madrid se disuelven y solo permanecen poco más de un centenar de personas

Varias personas se manifiestan a favor Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Las diferentes manifestaciones propalestinas convocadas este domingo por la tarde en Madrid han empezado a disolverse a partir de las 20.00 horas y solo permanecen concentrados poco más de un centenar de personas en varios puntos.

En el paseo de Recoletos los policías ya van avanzando después de haber lanzado en algunos momentos botes de humo y pelotas de goma para impedir que los más reticentes a abandonar el lugar siguieran amontonando vallas sobre la vía.

A lo largo de la tarde se han ido produciendo momentos de tensión con cargas de policías contra los manifestantes en la zona de Cibeles y Alcalá.

Poco a poco la organización de la Vuelta y los agentes han ido retirando parte del vallado que estaba dispuesto a lo largo del recorrido por el centro de Madrid y que en algunos puntos ha servido para que algunos manifestantes hicieran pequeñas barricadas en la calzada.

En algunos puntos se han podido ver a algunos encapuchados que lanzaban objetos a los policías, con lo que los agentes han tenido que cargar para restablecer el orden.

Ante estas protestas y las invasiones al recorrido, la organización de la Vuelta anunció en torno a las 17.30 horas un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y ha modificado la entrada a Madrid, evitando el paso por el centro de Alcobendas.

Aun así, los ciclistas han tenido que parar a la entrada de Madrid. Después de unos minutos parados, el pelotón ha podido continuar la marcha en una carrera neutralizada pero han tenido que volver a parar a los pocos metros.

Ante esta situación, la organización ha dado por cancelada la etapa y los corredores se han bajado de las bicicletas y se han subido en los coches de sus equipos, poniendo el punto y final a una 90 edición de la ronda española marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.