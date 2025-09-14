El español Marc Márquez impone su 'ley' en la práctica oficial.

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 12 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha sido el encargado de imponer 'su ley' en la práctica oficial del Gran Premio de San Marino de MotoGP, en el circuito de Misano Adriático.

El líder del Mundial consiguió un cronómetro de 1:30.480 con el que se quedó a unas cuatro décimas de segundo del récord de la pista que ostenta su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), cuando la temporada pasada consiguió la 'pole position' para la carrera con 1:30.031.

Marc Márquez fue el dominador inicial de la práctica oficial al conseguir con cierta facilidad un mejor tiempo de 1:31.026, que era 140 milésimas de segundo más rápido que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), con Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) tercero cuando todos los pilotos concluían el primer 'run' en pista.

Un tiempo el de Marc Márquez que ya era más rápido que el que acreditó por la mañana el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) para ser el más veloz de los libres (1:31.342).

El trabajo en todos los equipos y de los pilotos, continuó en la segunda salida a pista, en la que apenas se produjeron cambios de consideración en el orden de la clasificación, en la que el dos veces campeón del mundo e ídolo local, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), era sexto.

Con Marc Márquez como líder, en esa segunda salida a pista, ya se acercaron a la mejor marca los italianos y compañeros de equipo Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), que superaron a Marco Bezzecchi, con Luca Marini (Honda RC 213 V), tras ellos, en un póker de pilotos italianos tras el líder del campeonato.

No fue hasta la tercera salida a pista cuando se comenzaron a ver parciales de vuelta rápida con cierta frecuencia y como no podía ser de otra forma el primero en mejorar fue Marc Márquez, quien con 1:30.480 se acercó a cuatro décimas del récord de 20245 de 'Pecco'.

Tras Marc Márquez, fue Bezzecchi quien más se le acercó, con 'Pecco' Bagnaia 'creciendo' poco a poco para encaramarse a la tercera posición a tres décimas de segundo del líder del mundial y por delante de Alex Márquez, vencedor en Cataluña.

Como 'Pecco' Bagnaia, también mejoró considerablemente el español Joan Mir, quien colocó por algunos instantes la Honda RC 213 V en la cuarta posición a escasamente tres décimas de segundo de Marc Márquez.

Todos los pilotos estaban ya apurando al máximo la puesta a punto de sus mecánicas para intentar entrar en la segunda clasificación directa.

Y, en esos instantes de presión, una de las primeras víctimas fue el español Augusto Fernández, piloto probador de Yamaha que participa de 'invitado' en la carrera de San Marino con el nuevo prototipo de motor de cuatro cilindros en 'V', en lugar del clásico 'cuatro en línea' que equipan las motos del francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins.

Como Fernández también se fue por los suelos poco después Joan Mir, en la curva diez, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) en la curva quince, y el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1), aunque aparentemente sin daños físicos de consideración ninguno de ellos.

Ya a punto de ondear la bandera de cuadros en la recta de meta Franco Morbidelli marcaba los dos primeros parciales en vuelta rápida, pero falló en el tercero y acabó consiguiendo el tercer mejor tiempo, por detrás de Marc Márquez y Marco Bezzecchi, pero por delante de 'Pecco' Bagnaia, Alex Márquez, Joan Mir, Luca Marini (Honda RC 213 V), Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fabio di Giannantonio .

Ellos fueron quienes entraron en la segunda clasificación directa, con un margen horario de poco más de cuatro décimas de segundo de diferencia.

Se quedaron fuera de la segunda clasificación pilotos como los franceses Johann Zarco (Honda RC 213 V) y Fabio Quartararo, el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) o los españoles Maverick Viñales (KTM RC 16), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Raúl Fernández, Augusto Fernández y Alex Rins, o el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), que en Cataluña consiguió estar en el podio. EFE

