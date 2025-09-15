Gonzalo Pérez: el regreso triunfal del extremo leonés al Ademar

Vino para marcar la diferencia, como sustituto del máximo goleador de la Asobal en los dos últimos años, con la ilusión de un debutante y la responsabilidad de rendir desde el minuto uno. Sí, llegaba 'tocado' físicamente a la cita en Cangas, pero poco le importó. Gonzalo Pérez se convirtió este pasado domingo en el MVP del estreno ademarista en Liga.

Hizo nueve goles, supo asociarse con sus compañeros, dio verticalidad al juego y soluciones en momentos de mayor atasco a la hora de anotar. "Sabíamos que el Cangas iba a apretar mucho, era muy importante empezar con una victoria en una pista donde sacar los dos puntos siempre es complicado", señala el extremo leonés.

Que Gonzalo haya vuelto al Ademar -aunque en principio solo sea por esta temporada- es una gran noticia. Dani Gordo siempre lo ha querido tener a sus órdenes. Lo tuvo atado en el Brest, pero la guerra entre Rusia y Ucrania echó por tierra aquel proyecto, y no ha cejado en su empeño de forzar su regreso. La directiva también echó el resto y el jugador tuvo el enorme gesto de volver a casa para ayudar al equipo de su vida.

Entre los máximos anotadores de la Liga

"Estoy muy contento de poder estar aquí en esta segunda etapa", decía tras el encuentro en Cangas. "Quiero ayudar a mis compañeros y espero que sea una temporada muy bonita para todos", añade.

Y no es solo lo que aporta dentro de la pista, sino fuera. La experiencia lejos de León le convierte en un jugador mucho más imprevisible, con cabeza a la hora de tomar decisiones y liderazgo. De momento, tras la jornada 1, ya está junto a los máximos anotadores de la Asobal. Solo Perbelini, del Cuenca (12) y Marcos Fis del Granollers (10) llevan más goles que él.