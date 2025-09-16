El Atlético desafía la adversidad en su estreno frente al Liverpool

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Sin Julián Alvarez ni Johnny Cardoso ni Alex Baena ni Thiago Almada ni José María Giménez, el Atlético de Madrid aumenta la adversidad para una visita ya de por sí temible contra el Liverpool en Anfield (21.00 horas, en Movistar), entre el recuerdo de proezas imprevistas en ese escenario y ante una prueba de nivel en el inicio de la Liga de Campeones, el torneo que más lo desvela.

Ahora, la Liga de Campeones es el objetivo de este Atlético, dubitativo al inicio (una derrota con el Espanyol y dos empates contra el Elche y el Alavés), resurgido el pasado sábado (2-0 al Villarreal) y a prueba este miércoles en el torneo de los torneos, aún imposible para él, tan cerca hasta 2017, la última vez que llegó a semifinales, y tan lejos ahora, cuando los cuartos se han transformado en un muro inaccesible.

El reto de siempre

A ningún finalista le costó tanto ser campeón de Europa como el Atlético, que aún no lo ha sido después de tres finales, una en 1974 y dos con Simeone, en 2014 y 2016. Ninguna la perdió a los 90 minutos. Una, la primera, fue en el encuentro de desempate frente al Bayern Múnich; otra, la segunda, en la prórroga tras igualar su rival, el Real Madrid, en el 93; y la última, la más reciente en San Siro, en la tanda de los penaltis. Inicia el nuevo camino hacia una gesta difícil.